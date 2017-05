FC Frenkendorf - FC Arlesheim Juniorinnen B/9 (Frühjahrsrunde) 4 :2 ( 1 : 0)

11 Mannschaften spielen in dieser Juniorinnen B Frühjahrsrunde um die Meisterschaft. So auch eine Mannschaft vom FC Frenkendorf. 2 X 40 Minuten ist so ein Spiel von Juniorinnen. Der Team Verantwortliche und Trainer Alican Oezbey vom FC Frenkendorf hatte seine Mädchen für dieses Spiel gut vorbereitet. Die Juniorinnen vom FC Frenkendorf haben in der Tabelle 3 Punkte mehr als die Juniorinnen von Arlesheim. In der Mitte von der Tabelle sind beide Mannschafen platziert. Also konnte man ein spannendes Spiel auf dem Kittler in Frenkendorf erwarten. Gleichwertig im Spielaufbau sah man die ersten Minuten von beiden Mannschaften. Frenkendorf war ein wenig gefährlicher vor dem Gästetor. Jedoch in der 28. Minute ein Penalty für den FC Arlesheim. Der Ball ging an den Pfosten, somit kein Tor. Jetzt war wieder Frenkendorf an der Reihe mit vielen Vorstössen.

In der 35. Minute ein scharfer Schuss von Nora Dällenbach vom FC Frenkendorf direkt ins Gehäuse vom FC Arlesheim. So hiess es 1 : 0. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die verdiente Pause. Nach der Pause ein beidseitiges Wechselspiel von vielen Möglichkeiten ein Tor zu schiessen. In der 48. Minute dann die Erlösung durch das 2 :0 von Gabi Papic für Frenkendorf. Doch glaubte man jetzt, dass Arlesheim auf der Verlierer Seite wäre, dann täuschte man sich. Corner in der 58. Minute und das 2 : 1 von Lea Zbinden für Arlesheim. Dann ein Fehler von der Verteidigung von Frenkendorf und wiederum ein Tor zum 2 : 2, erneut Lea Zbinden in der 60.Minute. Jetzt zu sagen, wer gewinnt, einfach unmöglich. Doch die Mädchen von Frenkendorf wollten unbedingt den Sieg. Man kämpfte und kämpfte in Richtung Tor von Arlesheim. Und in der 66. Minute dann durch einen Direktschuss von Cakolli Saranda das viel umjubelte 3 : 2. Frenkendorf wollte den Sieg. Und das 4 : 2 gelang dann am Schluss noch der Gabi Papic in der 80. Minute. Und diese interessante Partie, die wurde gut gepfiffen vom Martin Häfelfinger.