Die evangelisch reformierte Kirchgemeinde Thal lud in der zweiten Frühlingsferienwoche im Kirchgemeindehaus in Balsthal zum 10. Mal die Kinder der ersten bis zur sechsten Klasse zu den Kindertagen ein. Das diesjährige Thema fand sich im berühmten Psalm vom König David, Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte.

Die Kinderschar traf sich vom Mittwoch bis am Freitag jeweils am Morgen in der Kirche zum Singen. Danach gingen sie jahrgangsgetrennt in Kleingruppen und werkelten am Thema. Die Schafe Eddy und Emma waren die gesamte Zeit treue Begleiter und Vorbilder.

Dabei lernten die Kinder viel über Hirte und Schafe. Gemeinsam wurde ein Schafstall für die 14 Schafe auf der Kirchenweide gebaut, Schafskäse hergestellt, eine Trinkflasche bemalt oder Fladenbrot draussen über dem offenen Feuer gebacken.

Wettertechnisch boten die drei Tage alles. Beim Bau des Schafstalls und des Unterstands aus Zeltblachen stapften die Kinder im grössten Schneesturm im knöcheltiefem Schnee und zwei Tage später, am Freitag, konnten sie wieder hemdsärmlich draussen werken - der April macht was er will!

Für das leibliche Wohl und den Küchendienst sorgten 3 fleissige Frauen des Frauenvereins. Den Kindern mundete das abwechslungsreiche und gesunde Essen sichtlich.

Die Schafe Emma und Eddy als Vorbilder

Das gesamte Leiterinnenteam arbeitete mehrere Wochen vor der eigentlichen Kinderwoche bereits unzählige Stunden an diversen Einzelprojekten. Die Kinder liessen sich dann durch die Tage von der Begeisterung des Leiterinnenteams anstecken und arbeiteten interessiert und fleissig mit. Die meisten Kinder erlebten das erste Mal, wie Käse hergestellt oder ein Fladenbrot gebacken wird. Es gab sogar Kinder, welche das erste Mal einen Hammer in den Händen hielten und einen Nagel einschlugen - eine wichtige Erfahrung.

Ebenfalls lernten sie durch die Schafe Eddy und Emma, dass eine Macke nichts Schlimmes ist. Emma hatte einen roten Fleck auf dem Kopf und Eddy lispelte. Trotzdem wurden sie dicke Freunde und ihr Hirte nahm sie so, wie sie waren. Die Macken erwiesen sich nicht als Makel, sondern als etwas Besonderes und dass gerade diese Besonderheiten unser Wesen ausmachen.

Der Abschluss im Sonntagsgottesdienst

Am Sonntagmorgen waren alle Kinder mit ihren Angehörigen zum Abschlussgottesdienst eingeladen. Die Kirche war sehr gut gefüllt und es wurde ein grosses Fest mit Spiel, Gesang und Tanz. Eddy und Emma waren auch zugegen und Pfarrer Jürg von Niederhäusern konnte sogar noch eine Taufe vollziehen. Der Name des Täuflings? Natürlich David, was scheinbar ein Zufall sei...

Nach dem Gottesdienst waren alle zu Kaffee, Tee, Sirup, Kuchen und Züpfe eingeladen und es wurde noch viel über Schafe, Hirten und Politik geredet.

Es war eine schaafe Sache.