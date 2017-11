Eine schaurige musikalische Hörgeschichte in der Reformierten Kirche Aarau Rohr

Am vergangenen Freitagabend fand in der Reformierten Kirche Aarau Rohr die Premiere von der schottischen Sage «Der Sündenesser» statt, in eine Mundartfassung übersetzt und erzählt von Iris Meyer und mit Harfen- und Orgelmusik von Flora Dietiker. Schottland ist bekannt für sein kaltfeuchtes Wetter, und auch seine Geschichten und Sagen haben hierzulande ihre Freunde. Denn gibt es doch nichts Gemütlicheres, als bei garstigem Wetter drinnen in der Wärme noch garstigeren Geschichten zu lauschen? Das Wetter draussen mit Regen und Sturm passte hervorragend zur Stimmung. Auf der mit Kerzenschein ausgeleuchteten Empore tauchten die rund 40 Zuhörer und Zuhörerinnen ein in die nachdenkliche und düstere Sage aus Schottland und lauschten den dazu passenden Klängen der Instrumente. Die Erzählerin Iris Meyer führte durch die Geschichte und beschwor die schottische herbstliche Landschaft herauf. Flora Dietiker fügte an der Orgel und mit der Bardenharfe die passende musikalische Stimmung hinzu, so das Klang und Text ein harmonisches Ganzes ergaben. Die Sage handelt von einem verarmten Mann, der Rache üben will am verstorbenen Übeltäter, doch der Fluch wendet sich gegen ihn. Tiefgründig und emotional, mit starken Bildern vermittelten die beiden Künstlerinnen den Stoff dieser Geschichte, welche sehr berührte.

Und wer das jetzt verpasst hat, am nächsten Freitag, 17. November 17 um 20 Uhr gibt es nochmals die Gelegenheit dieses Hörspiel live zu erleben, wieder in der Reformierten Kirche Aarau Rohr.