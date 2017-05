Das Publikum des Jahreskonzertes des Musikverein Birmenstorfs konnte am 6. Mai 2017 durch verschiedene Zeitepochen reisen. Der verrückte Professor und Dirigent, Patrick Fischer, findet eine Zeitmaschine mit der er die besten Musiker aller Zeiten zu einer neuen Band formen kann. Seien es die Posaunen des Orchesters der Titanic, die besten Tubisten aus der Steinzeit oder die Perkusstionisten von den letzten Sklaven Galeeren. Die Geschichte zusammen mit Stücken wie „Eye of the Tiger“, dem bekannten Marsch „March of the Cobblers“ oder Balladen wie „Gabriellas Song“ konnten das Publikum mitreissen. Bezaubern konnten auch die Solisten auf den Tuben, der Posaune und auf dem Vibraphon. Zudem konnte die Brass Band Musikverein Birmenstorf an diesem Abend auch Ihrem Mitglied, Eduard Rey, für 60 Jahre aktives musizieren gratulieren welcher auch am Musiktag in Tägerig am 10. Juni 2017 offiziell geehrt wird. Die Showelemente zusammen mit der vielfältigen Stückwahl konnte das Publikum begeistern und bereitete ihm einen unvergesslichen Abend durch die Geschichte der Menschheit.



Laura Schneider