Die reformierte Kirchgemeinde Thal suchte nach der Pensionierung von Pfarrer Alfred Aebersold einen würdigen Nachfolger für das Pfarramt in Balsthal.

Vor bald einem Jahr trat Jürg von Niederhäusern diese Nachfolge an und amtet seither in Balsthal.

Durch sein Wesen fand er schnell Anschluss in der Gemeinde und konnte seine Vorzüge als Pfarrer und Mensch vielen demonstrieren.

Vergangenen Sonntag wurde er nun durch die Vizedekanin, Anita Kohler, in Balsthal mit einem Festgottesdienst eingesetzt.

Die reformierte Kirche in Balsthal war sehr gut besetzt. Viele Mitchristen wollten die Einsetzung von Pfarrer Jürg von Niederhäusern sehen und nach dem Gottesdienst mit ihm auf eine gute Zeit zusammen anstossen.

Der Gottesdienst wurde von Vizedekanin Anita Kohler gestaltet und durch den reformierten Kirchenchor umrahmt.

Anita Kohler stellte den Psalm 103 in den Mittelpunkt. Darin wird das Lob Gottes den Menschen vor Augen gehalten und dass die Christen dies nie vergessen und unterlassen sollen.

Nach der feierlichen Amtseinsetzung schmetterte der Organist Peter Staub einen Swing mit der Orgel, welcher richtig gut zum Pfarrer passte - dass die Orgel für solche Musikstücke fähig ist, war vielen Kirchgängern vorher nicht bewusst.

Nach dem Gottesdienst traf sich die gesamte Gemeinde im Kirchgemeindehaus zum Apéro, welches durch fleissige Helferinnen und Helfer der Kirchgemeinde auf die Beine gestellt wurde. Die diversen Grussworte von unseren katholischen Freunden, von der Einwohnergemeinde und vom ehemaligen reformierten Pfarrer in Balsthal, Fritz Sartorius zeugten von der sehr guten Zusammenarbeit unter den verschiedenen Gremien.

Es war weit nach dem Mittag, als sich die Versammlung langsam auflöste und es wieder still im Haus wurde.