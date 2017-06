Am 2. Juni 2017 fand im Schützenhaus in Niederwil die 8. Generalversammlung der SVP NiederwilNesselnbach statt. Die inzwischen über 90 Mitglieder zählende Ortspartei nominierte einstimmig Daniel Pietsch als Gemeinderatskandidaten und gründete eine Untersektion Fischbach-Göslikon.



Präsident Adrian Gratwohl konnte um 19.30 Uhr über 40 Parteimitglieder zur Generalversammlung begrüssen. In seinem Jahresbericht blickte er u.a. auf die erfolgreichen Regierungs- und Grossratswahlen des vergangenen Jahres zurück. Im Bezirk Bremgarten konnte die SVP ihren Wähleranteil um 1,4% auf neu 35,1% steigern, und mit Mario Gratwohl und Hugo Kreyenbühl belegen zwei Mitglieder der Ortspartei SVP Niederwil-Nesselnbach die ersten beiden Ersatzplätze auf der Grossratsliste.



Neugründung der Untersektion Fischbach-Göslikon In den vergangenen Jahren konnte die SVP Niederwil-Nesselnbach immer wieder Personen aus Fischbach-Göslikon als Mitglieder willkommen heissen. Damit das bürgerliche Gedankengut der SVP auch «offiziell» in Fischbach-Göslikon vertreten werden kann, entschloss sich der Vorstand, der Generalversammlung die Gründung der Untersektion Fischbach-Göslikon beantragen. Dies hatte eine Statutenänderung zur Folge, welche von den anwesenden Parteimitgliedern einstimmig genehmigt wurde. Gemäss den neuen Statuten hat mindestens ein in Fischbach-Göslikon wohnhaftes Parteimitglied dem Vorstand anzugehören.



Die Neugründung der Untersektion Fischbach-Göslikon wird am 22. Juni 2017, 20.00 Uhr, im Restaurant Lohren in Fischbach-Göslikon offiziell gefeiert. Unter anderem werden der Präsident der Kantonalpartei Aargau, Nationalrat Thomas Burgherr, sowie Nationalrat Andreas Glarner an der Gründungsfeier anwesend sein. Alle Parteimitglieder und Sympathisanten aus den Gemeinden Fischbach-Göslikon und Niederwil sind herzlich zur Gründungsfeier eingeladen.

Ersatzwahlen Leider musste Vizeammann Peter Gauch seinen Austritt aus dem Vorstand der Ortspartei bekannt geben. Er gehörte dem Vorstand seit 2012 an und engagierte sich immer sehr für die Anliegen der Ortspartei. Er wurde von der Generalversammlung mit einem grossen Applaus für seine Verdienste verabschiedet. Als sein Nachfolger wurde Hugo Kreyenbühl einstimmig in den Vorstand gewählt.

Gesamterneuerungswahlen Gemeinde Niederwil Mit Freude informierte der Vorstand der Ortspartei, dass sich Daniel Pietsch als Kandidat zur Wahl als Gemeinderat der Gemeinde Niederwil zur Verfügung stelle. Daniel Pietsch wurde 1975 geboren, und wohnt mit seiner Familie seit 2013 in Niederwil. Er ist aktiv in der Feuerwehr Niederwil und im FC Niederwil engagiert. Seit 2016 gehört er dem Vorstand der Ortspartei an. Mit seinem beruflichen Hintergrund im Bankwesen bringt er ideale Voraussetzungen als Gemeinderat mit. Die Generalversammlung nominierte Daniel Pietsch einstimmig als Kandidat für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen und bestätigte auch den bisherigen Peter Gauch zur Wahl als Vizeammann.



Vorstand SVP Niederwil-Nesselnbach / Fischbach-Göslikon