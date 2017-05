Am 22. April 2017 fand in Neuendorf ein Faustball Event statt, mit einem Faustballturnier, Bubble Soccer Turnier und abends eine Party. Diese Veranstaltung brauchte sehr viel Vorbereitung und Planung. Der Verein organisierte den Spielplan für die beiden Turniere, das Essen und die Getränke, die Bar für die Party, div. DJs und eine Schlager Sängerin und vieles mehr. Der Verein teilte diese Aufgaben unter sich auf und so funktionierte es gut. Einer der Hauptsponsoren war die Helvetia Versicherungen, mit dem sitzt der Generalagentur in Solothurn. Dank der Helvetia war der Event erst möglich – an dieser Stelle nochmals ein riesen Dank dafür.

An diesem Tag fand auch der Sponsorenlauf der Junioren statt. Die Junioren haben sehr viele Sponsoren gesucht und sind 20 Minuten Runden gelaufen. Sie gaben sich grosse Mühe.

Damit dieser Event stattfinden konnte brauchten wir viele Helfereinsätze, viele Turnvereinsmitglieder haben uns ebenfalls viel geholfen. Wir sind dafür sehr Dankbar. Faustball ist ähnlich wie Volleyball. Das Spielfeld ist jedoch viel grösser, der Ball darf vor jeder Berührung durch einen Spieler einmal auf dem Boden aufspringen. Faustball wird nur mit einem Arm gespielt. Am Faustballturnier nahmen Teilnehmer von klein bis gross teil. Es war ein Plausch Turnier mit 25 Mannschaften. Es waren alle sehr motiviert und das Spielfeld war voller Freude. Es waren sehr viele Zuschauer dort, welche die Mannschaften anfeuerten. Ebenfalls fand in der Turnhalle, ein Bubble Soccer Turnier statt. Es haben sich insgesamt 16 verschiedene Teams angemeldet. Beim Bubble Soccer hat jeder Mitspieler hat eine spezielle Ausrüstung erhalten, die er über den Oberkörper anziehen musste. Zum Zuschauen sah diese Sportart sehr witzig aus. Das eigentliche Prinzip ist das gleiche wie beim normalen Fussball spielen, ausser dass man eine spezielle Ausrüstung anziehen muss. Den Mitspieler hat es dem Anschein nach sehr viel Spass gemacht.

Als das alles vorbei war, begann im Zelt, das extra aufgestellt wurde, eine Party. Um 21.30 Uhr kam auch die Schlagersängerin Michelle Rieser und sorgte für eine gute Stimmung. Nach ihr kamen noch weiter DJs und haben die neusten Charts aufgelegt. Die Stimmung in dem kleinen Zelt war toll und voller Freude. Alle waren gut gelaunt nach einem anstrengenden Sporttag.

Der Event war ein Erfolg. Der Faustball Verein hatte sehr viel Freude und wollte sich bedanken dass so viele Leute zahlreich erschienen sind.