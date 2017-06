Der diesjährige Erlebnistag lockte 45 muntere Kinder der Dörfer Bözen, Effingen, Elfingen, Hornussen und Zeihen ins reformierte Kirchgemeindehaus Bözen.

Bei sommerlichen Temperaturen erlebten die neugierigen Kinder einen abwechslungsreichen Tag. Zuerst wurde in der Kirche gesungen und gebetet und als Einstieg ins Thema eine CD-Schau gezeigt und dazu ins Thema Kamerun eingeführt. So konnten die Kinder die Unterschiede zur Schweiz gut erkennen. Besonders die weiten Strecken, die zu Fuss zurückgelegt werden müssen, um Wasser zu holen, waren sehr eindrücklich. Spielerisch legten die Kinder anschliessend einen Hindernisparcours mit einem Becher Wasser zurück. Das Ziel war während des Laufs möglichst wenig Wasser zu verlieren, so dass am Schluss ein Kübel mit Wasser gefüllt werden konnte. Es war faszinierend zu sehen, wie konzentriert die lebhafte Schar die Aufgabe meisterte. Offensichtlich machte diese Aktivität sehr hungrig, in vollen Zügen wurde anschliessend das feine „Zmittag“ genossen.

Später hörten die Kinder in altersgerechten Gruppen die biblische Geschichte von „Elia“. Zuerst versorgte Gott ihn mit Wasser am Bach Kirit, dann überbrachten ihm Raben Fleisch und zuletzt bekam er Brot bei der Witwe in Sarepta. Elia sagte ihr voraus, das das Öl im Krug und das Mehl im Topf nicht ausgeht, bis es wieder anfängt zu regnen. So erfuhren die Kinder, das Gott sein Versprechen hält und bei ihm nichts unmöglich ist.

Zur Erinnerung an den Kamerun-Tag durfte jedes Kind seine selbstgebastelte Rassel mit nach Hause nehmen. Dank vielen Helferinnen und Helfern klang dieser erlebnisreiche Tag friedlich aus.

Bericht von Sabine Wülser, Reformierte Kirchgemeinde Bözen

Fotos: Eva Büchli

Weitere Fotos: www.refkg-boezen.ch