Das geistliche Schauspiel „Sehnsucht nach Erneuerung- Suche nach Wahrheit und Frieden um 1500 und heute“ kommt am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr in der Kirche St.Nikolaus in Brugg zur Aufführung. Es zeigt in farbenprächtigen Szenen mit Musik, Texten, historischen Renaissance-Kostümen und farbigen Fahnen die beeindruckende Vielfalt von Aufbrüchen und Umbrüchen in Religion, Politik, Gesellschaft, Kunst und Wissenschaft in der Zeit um 1500 , ihre Wirkungen und Bezüge bis heute.

Die musikalische Begleitung, bei der auch Stücke aus der Zeit des 16. Jahrhunderts erklingen, übernimmt Beate Vöhringer, Kirchenmusikerin in Rottweil, an der Orgel.