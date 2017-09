FC Frenkendorf 4. Liga und 5. Liga Mannschaft top auswärts – flop zu Hause

Die 4. Liga Mannschaft vom FC Frenkendorf spielte am Samstag, den 2. September 2017, auswärts gegen den SV Sissach. Man kehrte heim mit einem 4 :0. Sieg. Eine Überraschung, weil man am vorherigen Wochenende eine Schlappe gegen den FC Gelterkinden zu Hause zu verdauen hatte. Mit anderen Worten, so ist man jetzt dank dem Sieg gegen den SV Sissach wieder in der oberen Tabellenhälfte platziert. Die 5. Liga Mannschaft hatte am Sonntag, den 3. September 2017, das Spiel auf dem Kittler. Letzte Woche ging man auswärts als Sieger vom Platz, sogar TABELLENFÜHER war die 5. Liga Mannschaft vom FC F. Der Gegner heute auf dem Kittler in Frenkendorf waren die Vereinigten Sportfreunde aus Basel. Und nun war man gespannt auf dieses Spiel. Kann man die Tabellenführung behalten. Eine unverdiente Niederlage für den FC Frenkendorf gab es leider. Warum? Anfangs verwerteten Spieler nicht die Möglichkeiten. Dann gingen mit einem Gegenstoss die Basler in der Minute mit 0 : 1 in Führung. Und schon in der 20. Minute sogar das 0 :2 für die Gäste. Ein Schock für den FC Frenkendorf. Doch dank einem Penalty für den FC Frenkendorf konnte man noch in der 34. Minute auf 1 : 2 verkürzen. Mit diesem Ergebnis ging man in die verdiente Pause. Dann plätscherte das Spiel hin und her. Wieder ein Penalty in der 53. Minute, jetzt für die Gäste. Es hiess dann 1 : 3. Und es schien der Tag der Penalty zu sein, denn in der 87. Minute konnte FC Frenkendorf mit einem Penalty auf 2 : 3 verkürzen. Jedoch die Gäste schossen in der 90. Minute noch das 2 : 4 , was ja dann das Endergebnis war. Vielleicht noch diese Bemerkung zu Vereinigte Sportfreunde Basel. Bis zum Jahre 1967 nahm dieser Verein bei der Fussballmeisterschaft SATUS (Schweizer Arbeiter Turn und Sportverbund) teil. 8 Mal wurde man als SATUS Schweizer Meister und 3 Mal SATUS Cup Sieger. Ab der Saison 1967/1968 war man Mitglied vom Schweizerischen Fussballverband der Nordwestschweiz.