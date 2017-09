Es wird wieder Zeit an die Winterkleider zu denken und auszumisten, was zu klein geworden ist!

Da kommt der Familienflohmarkt des Elternvereins Kulm für Spielwaren und Kinderkleidung sowie Haushaltsgegenstände aller Art gerade recht. Um die Schnäppchenjagd als gemütlichen Anlass für die ganze Familie zu gestalten, bieten wir ihn neu am Sonntag, 24. September 2017 von 11-13 Uhr in der Mehrzweckhalle Unterkulm an. Es werden neben Kaffee und Kuchen auch feine Hotdogs angeboten.

www.elternverein-kulm.ch