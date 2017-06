Fraktionsbericht der FDP Wettingen

Die FDP Fraktion verdankt den ausführlichen und illustrierenden Rechenschaftsbericht. Ein besonderes Dankeschön gilt den Mitarbeitenden, die dazu beigetragen haben, dass der Bericht gut lesbar und auf das Wesentliche fokussiert ist.

Aufgrund der Landverkäufe erscheint das Ergebnis in der Verwaltungsrechnung besser als es eigentlich ist. Dies ist eine Tatsache, die nicht vergessen werden darf. Die wiederum sehr saubere, übersichtliche Arbeit wird von der FDP Fraktion geschätzt und verdankt.

Der Einführung einer gemeindeeigenen Betreibergesellschaft für das Sport- und Erholungszentrum Tägerhard steht die FDP Fraktion positiv gegenüber. Allerdings sollte die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten werden und der Betrieb gegenüber dem bisherigen System keine Mehrkosten generieren.

Dem Kreditbegehren von 545'000 Franken für einen Projektierungskredit zum Hochwasserschutz des Dorfbachs/Gottesgrabens stimmt die FDP Fraktion zu. Es ist ein gelungenes Projekt und durch die zu erwartenden Kostenbeteiligungen von Bund, Kanton, Werkbetriebe und AGV auch auf der finanziellen Seite ausgewogen. Die vorliegende Variante ermöglicht eine attraktive und ökologisch sinnvolle Aufwertung der Bachläufe und führt zu einem deutlichen Mehrwert.

Beim Kreditbegehren von 129'750 Franken für den Umzug der Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal in das Feuerwehrgebäude Wettingen unterstützt die Fraktion FDP den leicht abgespeckten FiKo-Antrag von 120'000 Franken. Grundsätzlich erachten wir die Einquartierung in das Feuerwehrgebäude als sinnvoll.

Die Motion der SVP vom 16. März betreffend Steuerfussausgleich scheint der Fraktion FDP prüfenswert. Sie wird nach der erfolgten Diskussion im Rat entscheiden, ob sie diese unterstützt.

Dem Postulat Wassmer Christian, CVP, vom 16. März 2017 betreffend gesunde Gemeindefinanzen in Wettingen ohne Sondererträge, stimmt die Fraktion FDP zu. Es ist in unserer Verantwortung, den zukünftigen Generationen in Wettingen solide Gemeindefinanzen zu hinterlassen.

Fraktion FDP, DM