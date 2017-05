Anfang Mai sind die 32 gutgelaunten Wandervögel von Aarburg mit dem Zug nach Brugg und von dort per Postauto nach Bad Zurzach gefahren. Im Oberflecken wurden zur Stärkung Kaffee und Gipfeli genossen. Dann ging`s los. Am Schloss vorbei, hinunter an den wunderschönen Rhein-Wanderweg. In der Ebene zwischen Achenberg und Rhein stehen noch, weithin sichtbar als Industriedenkmäler, einige hölzerne Bohrtürme. Ab 1912 bis etwa 1970 wurde dort Salz aus dem Boden geholt. Beim Bohren nach Salz stiess man um 1914 zufällig auf 38° heisses Wasser. Dieses wurde 1954 neu aufgebohrt und das heutige Thermalbad erstellt. Entlang dem Rhein-Uferweg befinden sich mehrere Bunker aus der Zeit der Grenzbesetzung. Die Dörfer liegen meist am Fuss des Hangs da der noch nicht korrigierte Rhein früher die Ebenen immer wieder überflutet hat. Auch Rietheim ist deshalb etwa ein Kilometer landeinwärts. Dort erwartete uns ein feines Mittagessen.

Die Fortsetzung der Route führte zur 2014 wiederhergestellten „Aue Chly Rhy“. Das Land wurde damals vom Kanton Aargau und von Pro Natura erworben. Heute sind die 35 ha eines der aargauischen Auenschutzgebiete. Der kleine Beoachtungsturm mitten im Weiher ist über eine Holzbrücke und einen Steg leicht erreichbar und bietet einen Prima Ausblick auf das Auengebiet. Und wieder war es Zeit zum Fotoapparate verstauen und weiter auf dem Rheinuferweg Richtung Koblenz. Ein technisches Unikum war am Weg noch zu besichtigen. Die Barzmühle. Die war ursprünglich auf einem Schiff montiert und dadurch pegelstand-unabhängig. Jetzt ist die Mühle fest eingebaut im Gebäude und das antreibende Wasserrad kann entsprechend dem Wasserstand in der Höhe verstellt werden. Der letzte Teil der Wanderung führte zur Station Koblenz-Dorf von wo uns die Bahn über Turgi wieder zurück brachte. Danke den Organisatoren. Es war schön und interessant.

Hugo Heusser