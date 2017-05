Ausgesetzte Kaninchen, namenlose Bartagamen-Damen und einsame Skorpione: Am 19. Mai gibt die Schule Freienwil ein Benefizkonzert für das Tierheim Pfötli in Winkel ZH.

«Mann, ben ich kaputt, dur halb Winti bini gsecklet.

Versteckis hani gspellt, met Kollege und de Bulle.

D Bulle händ mi gfange und am Tierheim übergeh.

Zwei Kollege sind na frei und schlönd sich sälber dure.

Jetzt bin i im Tierheim, gnüsse do mis Läbe.

Fühl mi wie im Himmel, alli send nätt zo mer.»

Voller Eifer singen die 15 Fünft- und Sechstklässler die erste Strophe des Liedes «Räuber und Bulle». Lehrer Stefan Galley dirigiert, es wird gesungen und gelacht. Doch hinter dem fröhlichen Lied steckt eine traurige, aber leider wahre Geschichte: Das Schicksal der Kaninchen Wim und Wam, die von ihrem Herrchen an einem Waldrand in Winterthur ausgesetzt werden. Die Polizei fängt die beiden nach einer «Verfolgungsjagd» (aus Sicht des Kaninchens) ein und bringt sie ins Tierheim Pfötli nach Winkel. Im neuen Zuhause erhalten die beiden die Liebe und Fürsorge, die sie brauchen – und fühlen sich «wie im Himmel»!

Das Lied über Wim und Wam sowie andere mit Titeln wie «Skorpion-Blues», «D Bartagame-Dame» oder «Äs nois Dihei» stammen alle aus der Feder von 5./6.-Klass-Lehrer Stefan Galley und drei weiteren Studierenden der Pädagogischen Hochschule FHNW in Brugg-Windisch. Am 19. Mai werden die Songs an einem Benefizkonzert in Freienwil aufgeführt. Wie kam das? «Für das Abschlussprojekt im Vertiefungsfach Musik mussten wir selber Lieder komponieren und diese als Leistungsnachweis öffentlich aufführen», erzählt Galley, der im letzten Semester an der PH studiert. Also entstand die Idee, Lieder über Tiere im Tierheim zu schreiben, ein Benefizkonzert zu veranstalten und den Erlös einer Institution für Tiere zukommen zu lassen. Die vier angehenden Lehrerinnen und Lehrer liessen sich dabei vom Schicksal der Tiere im Tierheim Pfötli in Winkel ZH inspirieren. Das Heim sowie der angegliederte 24-Stunden-Tierrettungsdienst setzen sich für die Rettung, Haltung und Vermittlung von verletzten, gequälten und halterlosen Tieren ein. Eine wohl einzigartige Dienstleistung in der Deutschschweiz.

Seit einigen Wochen werden die Lieder in der Musikstunde und im Schulchor eingeübt. Auch im Unterricht beschäftigen sich die 5./6.-Klässler mit den Tieren, über die sie singen, in Vorträgen. «Das Thema hat die Schüler richtig gepackt, sie sind mit grossem Eifer dabei», freut sich Lehrer Stefan Galley, der mit der Doppelklasse auch noch einen Besuch im Tierheim plant.

Bei einigen Liedern ist vom Kindergarten bis zur 6. Primar die ganze Schule engagiert. Begleitet wird der Gesang von Instrumenten, die die Kinder und Jugendlichen zum Teil selber spielen. Beim Elefanten-Rap – dem einzigen frei erfundenen Lied, da im «Pfötli» natürlich kein Elefant lebt – wird auch mit Hölzern und Trommeln musiziert und mit den Fingern geschnippt.

Nach dem Konzert kann ein illustriertes Liederbüechli zum Benefizkonzert gekauft werden. Zudem wird eine Kollekte für das Tierheim gemacht. Stefan Galley hofft, dass möglichst viele Tierfreundinnen und Tierfreunde für diesen guten Zweck in die Mehrzweckhalle Freienwil kommen. Denn die Tierretter finanzieren sich ausschliesslich über Spenden und Legate, ohne öffentliche Unterstützung. Da ist jeder Franken willkommen!

Infos: www.tierrettungsdienst.ch, Notfallnummer: 044 211 22 22

Benefizkonzert:

Freitag, 19. Mai, 18.30 Uhr

Dauer: 1 Stunde

Eintritt frei, Kollekte

Mehrzweckhalle Freienwil