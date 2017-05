Tolle musikalische Unterhaltung, feines Essen und Bekannte und Freunde treffen? Das ist wieder möglich am diesjährigen Frühlingskonzert des Musikvereins Harmonie Gerlafingen. Wie jedes Jahr findet das abwechslungsreiche Konzert am Samstag vor Muttertag in der Mehrzweckhalle Obergerlafingen statt. Eröffnet wird das Konzert durch das Ensemble der Kreismusikschule Gerlafingen. Die Nachwuchsmusikanten werden in zwei Stücken ihr Können vorführen. Danach übernehmen die „Grossen“ die Bühne. Neben einigen traditionelleren Stücken wird das diesjährige Konzert ein breites Spektrum an Filmmusik abdecken. Einem Cartoon Medley mit bekannten Melodien aus der Kindheit, folgt die Geschichte von Eliza und Professor Higgins in „My Fair Lady“ und dem Feathersong aus „Forrest Gump“ sowie dem James Bond Medley. Letzteres wird die Harmonie auch anlässlich eines Platzkonzerts Mitte Juni auf dem Schilthorn auf knapp 3000m ü. M. zum Besten geben. Bekanntlich spielt ja ein grosser Teil des Films „ Im Auftrag Ihrer Majestät“ auf dem Piz Gloria. Die Zuhörer/innen werden jedoch nicht nur akustisch verwöhnt, sondern auch kulinarisch: Vor und nach dem Konzert stehen Sandwiches, Schweinswürstli mit Kartoffelsalat und feine Kuchen und Torten zur Verköstigung parat. Nach dem Konzert kann zudem in der Harmoniebar bei guten Gesprächen den einen oder anderen Schlummertrunk genossen werden. Der Eintritt ist frei, es gibt nach dem Konzert eine Kollekte, da der Musikverein Harmonie eine neue Fahne benötigt.

Der Musikverein freut sich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer.

Frühlingskonzert 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Obergerlafingen (Türöffnung 19.00 Uhr)

Eintritt frei - Kollekte