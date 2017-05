Am Samstag, 3. Juni organisiert das Triathlon Team Oensingen zusammen mit Reto Hug den Nicola Spirig Kids Cup. An diesem Morgen haben sportbegeisterte Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2012 bis 2003 Gelegenheit ein einem Plausch Triathlon teilzunehmen. Gestartet wird in verschiedenen Kategorien. Die Distanzen in den Disziplinen Schwimmen, Velofahren und Rennen sind je nach Altersklasse verschieden. Die Jüngsten dürfen auch mit Schwimmflügeli und Velos mit Stützrädli starten. Im Vordergrund stehen der Spass und die Freude am Bewegen. Das Startgeld beträgt pro Teilnehmer Fr. 15.- Der Anlass findet im Freibad Moos in Balsthal statt. Detaillierte Infos und Anmeldung unter: www.triteam.ch. Das Triteam Oensingen freut sich über eine zahlreiche Teilnahme und Interesse am abwechslungsreichen Sport.