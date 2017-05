Einwohnerratssitzung Obersiggenthal 1.6.2017:

Zwar erachtet es die Fraktion SP/Grüne als legitim, die Gemeindeorganisation von Zeit zu Zeit auf ihre Funktionalität zu überprüfen. Klare Verantwortungsbereiche und effiziente Abläufe sind im Interesse der Betroffenen und aller Steuerzahlenden. Bei einer Reorganisation muss jedoch das Primat der Politik gewährleistet sein. Die Fraktion SP/Grüne befürchtet, dass bei einer Reduktion des Amtes des Gemeindeammanns auf 60 % die Verwaltung – die im Gegenzug aufgestockt werden soll - auf Kosten der politischen Verantwortung gestärkt wird. Obersiggenthal mit rund 8'500 Einwohnern ist zu gross, um nur nebenamtlich geführt zu werden. Wer das Amt des Gemeindeammanns in Obersiggenthal ausübt, muss die Aufgaben und die Herausforderungen der Gemeinde detailliert kennen (oder kennen lernen können).

Für SP/Grüne ist die vorgeschlagene Gewichtsverlagerung von politischer Führung und Verwaltung in ihren Auswirkungen nicht ausreichend ausgeleuchtet. Und nicht zuletzt ist ein Wechsel im Anstellungsregime nur knapp vier Monate vor den Wahlen weder besonders sinnvoll noch fair: Der Kreis von Interessentinnen und Interessenten, für die in so kurzer Zeit ein 60 %-Pensum in Frage kommt, dürfte stark eingeschränkt sein. Die Fraktion SP/Grüne erachtet es als sinnvoll, das Geschäft am 1.6.2017 zurückzuweisen und den Gemeinderat zu beauftragen, es in der nächsten Legislatur rechtzeitig und vertieft nochmals vorzulegen.

Fraktion SP Obersiggenthal/Grüne Obersiggenthal