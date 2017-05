Verantwortung wahrnehmen

Zur diesjährigen Generalversammlung trafen sich die FDP-Parteimitglieder im Restaurant Zwyssighof. Der um Claudia Berli und Ruedi Wartmann erweiterte Vorstand konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bei den Grossratswahlen letzten Herbst erzielten die fünf Wettinger FDP-Kandidaten gute Resultate, wobei die glanzvolle Wiederwahl von Antoinette Eckert besonders erfreulich war. Auf kommunaler Ebene gelang mit der Wahl von Martin Egloff in den Gemeinderat ein weiterer Erfolg. „Wir waren mutig und konnten in der Wettinger Politlandschaft einiges bewegen“ so die Parteipräsidentin Yvonne Vogel, welche sich schlussendlich bei allen Parteimitgliedern für die treue Unterstützung herzlich bedankte.

Mit Interesse wurden anschliessend die einzelnen Berichte aus den verschiedenen Gremien verfolgt -sei es Antoinette Eckert als Vizeamann und Grossrätin, Martin Egloff als Gemeinderat, Judith Gähler aus der Schulpflege und Philipp Bürgler als Mitglied der Finanzkommission und der Einwohnerratsfraktion. Alle berichteten von ihrer spannenden Arbeit und wussten auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Der finanzielle Teil konnte dank der guten Arbeit von Simon Burkhart speditiv abgehandelt werden, bevor die Gesamterneuerungswahlen traktandiert wurden. „Die Vorbereitungen für den Wahlherbst sind abgeschlossen und wir sind bereit.“ so der Wahlkampfleiter Stephan Willax und verwies auf den kommenden Nominationsanlass im Juni, an welchem alle antretenden Kandidaten vorgestellt werden.

Mit einem interessanten Statement aus der Wirtschaft wurde abschliessend noch das aktuelle Thema der Energiestrategie 2050 thematisiert, welches auch beim guten Nachtessen aus der Zwyssighofküche ein Diskussionsthema blieb.