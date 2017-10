Seit dem 2. September 2017 gibt es in Wettingen an der Landstrasse 29 wieder ein Geschäft mit schönen Geschenks-Artikel. Manuela Stössel von Wettingen erfühlte sich einen Traum, mit dem Geschäft "geschenke & so" Deko und Accessoires ging der Traum in Erfüllung. Vorbeikommen Staunen, geniessen und Freude an den exklusiven Sachen haben, es lohn sich (es hat für Frau und Mann etwas). Bei Manuela kann man auch nur einen Kaffee Trinken und einen Schwatz machen :).