Die Schulpflege ist im Umbruch und diese braucht jetzt u.a. auch neue Leute, welche unvoreingenommen die bestehenden Strukturen hinterfragen und neue Impulse geben, um die Schulpflege für die zukünftigen Anforderungen fit zu machen. Die Bevölkerung hat den ersten Schritt schon gemacht, und die Mitgliederzahl der Schulpflege von 7 auf 5 reduziert, weil der vollamtliche Geschäftsleiter seit 1.1.2014 viele Aufgaben der Schulpflege übernommen hat. Auch hat der Einwohnerrat beschlossen, die Löhne der restlichen Schulpflegemitglieder zu reduzieren. Wir unterstützen dieses Anliegen. Es sollen nicht Leute in der Schulpflege figurieren, die des Geldes wegen den Job machen, sondern wegen deren Kompetenz, um die Schule in Wettingen qualitativ weiter zu bringen. Und einer, der die Schulen in Wettingen weiter bringen kann, ist Jürgen Maier. Er ist im Bereich der Kommunikation für die BLS AG tätig und dort Leiter für internationale Beziehungen. Neben der Führungsrolle unterrichtet er auch zukünftige Kader für den öffentlichen Verkehr und ist Prüfungsexperte. Er engagierte sich in seinen jüngeren Jahren intensiv für den Schulsport in Wettingen. Er ist verheiratet und Vater von zwei schulpflichtigen Kindern. Jürgen Maier ist in Bildungsfragen kompetent und somit abgerundet ein idealer, engagierter Kandidat für dieses Gremium. Die glp Wettingen freut sich, ihn für die Wahl in die Schulpflege nominieren zu dürfen.

Für die Steuerkommission empfehlen wir der Wettinger Bevölkerung Herrn Marcel Hug zu wählen. Er war Unternehmensberater und ist heute CFO einer Immobilien-Fondsleitungsgesellschaft. Er hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der strategischen, operativen und finanziellen Führung von Unternehmen und Organisationen. Mit seinen Kenntnissen ist er für die Position in der Steuerkommission sehr geeignet.

Orun Palit, Präsident glp Wettingen