Liebe Margrith, liebs Muetti

Die Redensart „Flower where you’re planted“ steckt nicht nur in Deinem Namen, sondern du hast sie in Deinem ganzen Leben umgesetzt! Deshalb ist dessen Bedeutung „Perle“ auch ganz und gar wahr. Dir gebührt ein r i e s i g e s Dankeschön!

Herzlichen Glück- und Segenswunsch zum 80-igsten Geburtstag und noch viele schöne Momente in deinem bunten Lebensgarten!

Deine Familie