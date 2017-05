Am Freitag, 26. Mai 2017 können die Eheleute Erika und Hans Ueli Meyer-Wyss am Wydenweg in Dintikon die goldene Hochzeit feiern. Das Paar hat sich am 26. Mai 1967 auf dem Zivilstandsamt Dintikon ehelichen lassen, am nächsten Tag erfolgte die Trauung in der reformierten Kirche in Ammerswil.

Das Eheleute Meyer-Wyss haben sich auf einer Hochzeit von Verwandten kennen gelernt.

Die Familie mit den 4 Kindern und den 10 Enkelkindern gratulieren den Jubilaren von ganzem Herzen und wünschen den Beiden alles Liebe und Gute für die Zukunft, vor allem aber Gesundheit. Ein Gut, dass sehr kostbar ist.

Der Gratulation schliessen sich auch die Einwohner und die Behörde von Dintikon an und wünschen den beiden noch viele schöne und gemeinsame Jahre.