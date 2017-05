Weidling Kat. I (bis Alter 14 Jahre) Rang Steuermann Vorderfahrer Punkte Kranz 21 Meyer Jamie Bühlmann Laurin 81.7 nein DS Meyer Jamie Oeschger Marc 52.8 nein Total Boote der Sektion am Start: 2 Total Boote aller Sektionen am Start: 37 Weidling Kat. II (von Alter 15 bis 17 Jahre) Rang Steuermann Vorderfahrer Punkte Kranz 2 Huber Joshua Schibli Neil 170.9 ja/Podestrang 5 Vögeli Léon Vögele Gian-Luca 167.8 ja 11 Oberbichler Cyrill Huber Gian 164.5 nein Total Boote der Sektion am Start: 3 Total Boote aller Sektionen am Start: 42 Weidling Kat. III (von Alter 18 bis 20 Jahre) Rang Steuermann Vorderfahrer Punkte Kranz 1 Huber Jérôme Mösli Remo 173.6 ja/Podestrang DS Huber Jérôme Huber Lars 170.7 ja 20 Baumann Manuel Savary Anthony 166.3 nein 23 Eckert Chris Oberbichler Pascal 164.6 nein Total Boote der Sektion am Start: 4 Total Boote aller Sektionen am Start: 46 Kategorie Frauen (alle Altersklassen) Rang Steuermann Vorderfahrer Punkte Kranz 3 Benz Mirjam Hagenbuch Rebekka 165.4 ja/Podestrang Total Boote der Sektion am Start: 1 Total Boote aller Sektionen am Start: 35 Kategorie D Boote (ab Alter 43 Jahre) Rang Steuermann Vorderfahrer Punkte Kranz 14 Gurzeler Raphael Vögeli Anton 168.0 ja 15 Huber Markus Weiss Felix 167.9 ja DS Vögeli Hans Vögeli Anton 170.5 ja 23 Hug Max Frei Arthur 167.4 nein 84 Oberbichler Werner Gloor Martin 171.9 nein Total Boote der Sektion am Start: 5 Total Boote aller Sektionen am Start: 66 Kategorie C Boote (ab Alter 20 bis 42 Jahre) Rang Steuermann Vorderfahrer Punkte Kranz 9 Frei Fabian Fritz Martin 171.9 ja 13 Häusler Nico Knecht Stefan 171.2 ja 14 Treier Roger Knecht Pascal 171.2 ja 24 Hug Rafael Kohler Lucas 169.9 ja 44 Oberbichler Werner Vögeli Daniel 168.4 ja 91 Frei Alex Benz Yannic 164.4 nein 119 Kramer Nils Peterhans Martin 160.9 nein Total Boote der Sektion am Start: 7 Total Boote aller Sektionen am Start: 183