Am Samstag startete der TV und DTV Wölflinswil an der Kantonalen Meisterschaft im Vereinsturnen in Wettingen. Der Wettkampf begann für den TV Wölflinswil bereits um 9.00 Uhr mit dem Barren in der Sporthalle Tägerhard. Für das gezeigte Programm erhielten sie die Note 8.86. Danach pilgerten die Wölflinswiler Zuschauer zur Schulanlage Margeläcker, wo das Gymnastikprogramm des TV und DTV Wölflinswil gezeigt wurde. Sie erturnten sich eine Note von 8.70. Nach dem kurzen Rückmarsch zur Sporthalle Tägerhard turnten 16 Turnerinnen des DTV Wölflinswil das Schulstufenbarrenprogramm. Dieses wurde mit 9.23 benotet.

Um 12:00 Uhr waren die Hauptrunden beendet und es ging um 13:00 Uhr weiter mit den Finalrunden. In den Finalrunden traten die besten Vereine in den jeweiligen Kategorien nochmals gegeneinander an. Trotz soliden Leistungen konnte sich keine Turngruppe von Wölflinswil aus den Hauptrunden für den Final qualifizieren.

In der Kategorie Reck hatten sich nur fünf Vereine angemeldet. Aus diesem Grund wurde in dieser Kategorie keine Hauptrunde durchgeführt. Deshalb konnten die Reckturnerinnen ihr Programm im ersten Finalblock vor einem grossen Publikum vorzeigen. Sie verpassten mit der guten Note 9.42 ganz knapp das Podest und wurden gute Vierte. Die Barrengruppe platzierte sich auf dem fünften Rang. Die Gymnastikgruppe erturnte sich den achten Rang und die SSB-Turnerinnen sicherten sich den neunten Rang.

Die KMV war der letzte Vorbereitungswettkampf dieser Saison. In den nächsten Trainings wird an den Details gearbeitet, um am kantonalen Turnfest am 24. Juni 2017 in Muri die bestmöglichen Leistungen zu zeigen.