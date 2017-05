Zur Generalversammlung 2016 war der Handels- und Industrieverein Aarau im Kantonsspital Aarau eingeladen.

Zahlreiche HIVA-Mitglieder rückten ins Kantonsspital Aarau ein, frohen Herzens, denn statt einer medizinischen Untersuchung stand eine Betriebsbesichtigung und die GV auf dem Programm.

Dr. Robert Rhiner, CEO des Kantonsspitals, begrüsste die Anwesenden und übergab das Wort nach einer kurzen Übersicht über die Spitallandschaft der Schweiz an Sergio Baumann, Leiter Betrieb. Dieser berichtete aus der 130-jährigen Geschichte des Spitals, das mit einem Arzt und einer Hand voll Krankenwärtern begann. Heute zählt das KSA 4000 Mitarbeitende, davon 600 Ärzte. Ein Ausblick auf die Ausbaupläne zeigt, dass das Kantonsspital auch künftig innovativ bleibt.

Dank einer beeindruckenden Organisation war es möglich, dass die HIVA-Mitglieder innert kurzer Zeit einen umfassenden Einblick in den Betrieb des Spitals erhielten, auch in Abteilungen, die Patienten und Besuchern sonst verwehrt bleiben, etwa in die unterirdische Betten- oder Kältezentrale.

Anschliessend eröffnete HIVA-Präsidentin Ines Schmid Streuli (Schmid Textilrewashing AG) die Generalversammlung. Im Jahresbericht blickte sie auf die vergangenen Aktivitäten zurück, besonders auf die gut besuchten Besichtigungen der Schmid Textilrewashing AG in Suhr und der entsorgBar der Transport AG Aarau in Kölliken. Rechnung und Budget wurden von der Versammlung genehmigt und nach dem Bericht der Revisionsstelle durch Jörg Knecht (thv AG) die Décharge erteilt. Einstimmig in den Vorstand wählte die Versammlung Daniel Pfister (IBAarau) als Nachfolger des zurückgetretenen Daniel Schibli.

Vor dem vom Kantonsspital Aarau offerierten Apéro bedankte sich Ines Schmid Streuli bei Sergio Baumann und seinem dynamischen Helfer-Team, welche zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben. Wie gewohnt nutzten die HIVA-Mitglieder den Apéro zum regen Gedankenaustausch.