Beim Grossaufgebot waren vier Personen zu retten sowie einen Liftmaschinenbrand im Treppenhaus zu löschen.



Am Freitagabend 22. September 2017, punkt 18:30 Uhr kam die Alarmmeldung: Brand-Gross in Gränichen, Postweg 1 Raiffeisen Bank, HRF aufgeboten. Sofort rückten alle verfügbaren Einsatzkräfte der Feuerwehr Gränichen und die HRF Gruppe (Höhenrettungsfahrzeug) der Stützpunktfeuerwehr Aarau zum Einsatzort aus. Mit Spannung erwarteten die vielen Besucher das Eintreffen der Feuerwehr mit Blaulicht und Horn. Der Einsatzleiter beschloss sofort die Rettung im Treppenhaus unter Atemschutz auszuführen. Zwei Personen im 1. und 2.Stock wurden mit Schiebeleitern aus ihren misslichen Lagen befreit. Die ADL (Autodrehleiter) rettete die Person, die Rauchgasvergiftung aufwies aus dem 3. Stock. Alle Patienten wurden der Feuerwehrsanität ins Verwundeten Nest zur Betreuung und Erstversorgung übergeben. Der Maschinenbrand konnte rasch durch einen Atemschutztrupp gelöscht werden. Alle Aktionen wurden durch einen Speaker kommentiert und erläutert. Der Einsatzort wurde grossräumig durch die Verkehrsgruppe abgesperrt. Das neue Verkehrsfahrzeug mit dem Namen Snoopy, das dieses Jahr angeschafft wurde, konnte besichtigt werden. Die Raiffeisen Bank Entfelden-Kölliken (Filiale Gränichen) offerierte allen Anwesenden Getränke. Am Schluss der Übung, die mit Bravour bestanden wurde, versammelte sich die ganze Mannschaft vor den Zuschauern. Der Kommandant Thomas Wiederkehr gab noch einige Infos zum vergangenen Feuerwehrjahr bekannt. So wurden 24 Einsätze in den Bereichen: Brandbekämpfung, Verkehrsunfälle, Wasserwehr und Technische Hilfeleistungen geleistet. Anschliessend lud der örtliche Feuerwehrverein die Mannschaft mit den geladenen Gästen zu einem feinen Nachtessen in die Mehrzweckhalle ein. Bei Verabschiedungen und verschiedenen Darbietungen klang die diesjährige Hauptübung aus.

Der Kommandant konnte folgende Beförderungen vornehmen:

Andreas Keller zum Korporal

Reto Bodmer zum Korporal

Fabian Bertschi zum Wachtmeister

Simon Schnell zum Oberleutnand



Herzliche Gratulation viel Freude und Erfolg im neuen Amt.

Bericht:

Jürg Meyer

Vice-Kommandant

Feuerwehr Gränichen