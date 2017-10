Am Samstag, den 28. Oktober 17 wurde das Helferfest in Lauffohr, in der Turnhalle Au anlässlich des AG Kant. Schwingfests, das im 5.-7. Mai stattgefunden hat durchgeführt. Mit Unterhaltung, einem köstlichen Essen und gebührender Ehrung des Ok fand ein gelungenes Helferfest statt.

Traditionell wurde am Nachmittag das Klub-Schwinget des SK Baden- Brugg durchgeführt. Der Nachwuchs sowie die Aktivschwinger erhielten unter Applaus auf der Tribüne ihre Auszeichnungen.PA

Foto: PA