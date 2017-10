Vor 80 Jahren, am 16. Oktober 1937 - es war übrigens Samstag, im Tierkreis der Waage, ist er in Wohlenschwil AG geboren.

Am Montag, 16. Oktober 2017 darf unser geschätzter Einwohner, Orts- und Mitbürger Ernst Seiler, Hägglingerstrasse 13, Wohlenschwil, seinen 80. Geburtstag bei guter Gesundheit feiern.

Im Namen der Bevölkerung gratulieren wir Herrn Ernst Seiler zum hohen, runden Geburts­tag herzlich und wünschen ihm auf dem weiteren Lebensweg viel Freude, Zuversicht, beste Ge­sundheit und alles Gute.

Gemeinderat Wohlenschwil