Am Sonntag, 17. September fand die Hundeprüfung in Klingnau statt. Dani Willi durfte um acht Uhr 13 Hundeteams begrüssen. Er informierte die Anwesenden über den Tagesablauf.



Urs Meyer amtete als Richter und bewertete die Unterordnung, Führigkeit und die Schutzdienstarbeiten der verschiedenen Kategorien auf dem Platz. Mit dabei war Peter Luginbühl als Anwärter. Als Schutzdiensthelfer stellte sich Michi Suter zur Verfügung und kam, trotz kühlerem Wetter, tüchtig ins Schwitzen. Die Arbeit ist intensiv und verlangt höchste Konzentration.



Gestartet wurde in folgenden Leistungsstärken: Begleithund 1 und 3, IPO 1 und 3, VPG 1 und 3.



Die Fährtenarbeiten auf dem Gelände wurden von Marcel Hofer abgenommen. Den Landwirten ein herzliches Dankeschön für die Bewilligung das Land nutzen zu dürfen.



Bis ein Hund in einer Disziplin prüfungsreif ist, braucht es viele Trainingsstunden. Klappt dann alles wie am Schnürchen sieht das nicht nach einem grossen Aufwand aus; ist aber der Lohn für intensives Arbeiten. Das Team ist gut aufeinander eingestellt. Die Hunde arbeiten gerne und haben Spass daran und werden so auch geistig gefordert.



Um 13 Uhr waren alle Teams mit den Aufgaben fertig und man konnte in der Clubhütte ein feines Essen geniessen. Gegen Mittag zeigte sich die Sonne und einige genossen den Zmittag draussen.



Gegen hab drei fand das Rangverlesen statt. Hans Spörri, Präsident des SC Klingnau bedankte sich ganz herzlich bei allen Helfern. Auch den Hundeteams für das faire Arbeiten gebührt ein Dankeschön.



Bei Kaffee und Kuchen liess man den Prüfungstag ausklingen.



Die nächste Prüfung findet am 17. Dezember hier in Klingnau statt. Der SC-OG Klingnau würde sich über viele Teilnehmer freuen. Auch Zuschauer sind immer herzlich willkommen. Es ist sehr interessant, den Teams beim Arbeiten zuzuschauen und dabei Näheres über den Hundesport zu erfahren.