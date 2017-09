Liebe Wählerinnen und Wähler



In den letzten 20 Jahren hat uns Lukas Fässler deutlich bewiesen, dass er der richtige Mann an der richtigen Stelle ist. Er ist in Möhlin verankert und setzt sich zielstrebig und beharrlich für unsere Gemeinde und deren Finanzen ein. Ich schätze seine sachliche, souveräne und loyale Art. Ich wünsche mir einen bodenständigen Gemeinderat, der die Ansichten der Bürgerinnen und Bürger versteht und vertritt. Ich weiss, dass Lukas Fässler diesen Anforderungen genüge trägt und seine Pflichten als Vizeammann auch für eine weitere Amtsperiode ernsthaft und erfolgreich erfüllen wird. Deshalb gebe ich am 24.09.2017 meine Stimme aus Überzeugung Lukas Fässler.

Stephan Mahrer, Möhlin