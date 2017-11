Im Zusammenhang mit dem Sekundarstufenzentrum wird zur Zeit fast nur über das Geld gesprochen. Ja, selbstverständlich ist nach vielen Jahren Investitionsstopp bei den Schulanlagen nun ein grosser Nachholbedarf da.

Am 26.11. an der Urne entscheiden wir aber nicht nur über 98.5 Millionen Franken. Nein! Es geht um unsere Kinder! Es geht darum, eine gute Lernumgebung für unsere Schülerinnen und Schüler zu schaffen, damit ein zeitgemässer Schulbetrieb möglich ist.

Ein grosser Vorteil des Sekundarstufenzentrums liegt für mich darin, dass dann unsere dreigliedrige Oberstufe unter einem Dach ist. Das schafft Voraussetzungen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler in ihren Stärken gefördert und in ihren Schwächen unterstützt werden können. Nur dann, wenn die drei Leistungszüge nahe beisammen sind, wird es möglich, dass ein Kind zum Beispiel in der Mathematik auf Bez- und im Französisch auf Sek-Niveau unterrichtet werden kann.

Auch daher ist es für mich völlig klar, dass nun der Zeitpunkt da ist, die Oberstufe an einem Ort zu vereinen.

Olivier Funk, Einwohnerrat team baden