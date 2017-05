Herzliche Gratulation zum Geburtstag



Am 20. Juni 2017 feiert Frau Lydia Zuber, mit gesetzlichem Wohnsitz in 5734 Reinach und Aufenthalt im Altersheim Dankensberg, Dankensbergstrasse 12, 5712 Beinwil am See, ihren 95. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach ganz herzlich.



Herzliche Gratulation zum Geburtstag



Am 28. Juni 2017 feiert Frau Loni Notter, mit gesetzlichem Wohnsitz in 5734 Reinach und Aufenthalt im Spital Menziken, Spitalstrasse 1, 5737 Menziken, ihren 94. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach ganz herzlich.



Herzliche Gratulation zum Geburtstag



Am 01. Juni 2017 feiert Frau Johanna Hediger, Breiteweg 2, 5734 Reinach, ihren 93. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach ganz herzlich.



Herzliche Gratulation zum Geburtstag



Am 21. Juni 2017 feiert Frau Gertrud Gloor, mit gesetzlichem Wohnsitz in 5734 Reinach und Aufenthalt im Spital Menziken, Spitalstrasse 1, 5737 Menziken, ihren 93. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach ganz herzlich.



Herzliche Gratulation zum Geburtstag



Am 01. Juni 2017 feiert Herr Robert Bangerter, Sandgasse 19B, 5734 Reinach, seinen 92. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach ganz herzlich.



Herzliche Gratulation zum Geburtstag



Am 07. Juni 2017 feiert Frau Emmy Lüthy, Alte Strasse 49, 5734 Reinach, ihren 92. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach ganz herzlich.



Herzliche Gratulation zum Geburtstag



Am 03. Juni 2017 feiert Frau Micheline Koller, Schützenweg 25, 5734 Reinach, ihren 91. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach ganz herzlich.



Herzliche Gratulation zum Geburtstag



Am 25. Juni 2017 feiert Frau Liselotte Stalder, Altersheim Sonnenberg, Neudorfstrasse 55, 5734, ihren 90. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach ganz herzlich.



Herzliche Gratulation zum Geburtstag



Am 28. Juni 2017 feiert Frau Margot Huber, Kentuckystrasse 3, 5734 Reinach, ihren 90. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach ganz herzlich.