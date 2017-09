Nach einjährigem Unterbruch ist es endlich wieder soweit! Am nächsten Sonntag, 17. September 2017, um 11:30 Uhr, direkt im Anschluss an den Bettagsgottesdienst, findet in der Aula Storenboden in Möhlin wiederum das beliebte, von der Jugendmusik Möhlin organisierte Spaghetti-Essen statt. Es gibt Spaghetti à discrétion und eine Auswahl an verschiedenen Saucen. Dazu gibt es Salat, diverse Getränke und natürlich wird auch ein reichhaltiges Dessertbuffet mit Kaffee und verschiedenen Kuchen und Torten nicht fehlen. Ausserdem wird das Spaghetti-Fest von der Musikgesellschaft Möhlin, welche ein kurzes Platzkonzert spielen wird, musikalisch umrahmt.

Die Jugendmusik selber wird man am 17. November 2017 wieder live erleben können. Dann findet das Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle Fuchsrain in Möhlin statt. Nur zwei Wochen später wird die Jugendmusik zudem den Adventsmarkt auf dem Gemeindehausplatz in Möhlin mit einem kleinen Platzkonzert eröffnen.

Die Jugendmusik freut sich auf viele Gäste und wünscht schon jetzt „En Guete“.