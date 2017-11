Bereits seit Anfang September proben unsere Kleinsten die neuen Musikstücke voller Elan. Mit momentan zehn Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren, ist die Kinder- und Jugend-Guggenmusik «Note-Tschauper» in Biberist seit dem Jahr 2000 fasnächtlich tätig. Sei es am Donnerstagnachmittag am Kinderumzug in Solothurn oder am Schmutzigen Donnerstag bei einigen Kurzauftritten in Altersheimen in Biberist. Auch am Samstagnachmittag, beim Einzug für den Kindermaskenball oder als Teilnehmer am Umzugssonntag in Biberist, mit abschliessendem Platzkonzert, ist die Gugge zu gegen. Die Note- Tschauper sind ein fester Bestandteil der Dorffasnacht Biberist geworden. Vor zwei Jahren musste die Kinder leider mangels Mitglieder eine Fasnacht pausieren. Ein organisatorischer Neuanfang brachte wieder Elan und neue, junge Mitglieder in die Gugge.

Diese kleine Gruppe mit zehn «Note-Tschauperli» möchte aber gerne weiter wachsen, denn umso mehr kleine Musiker, desto besser ist der Sound.

Falls du also Freude am Musizieren hast und Spass am Mitmachen an der Fasnacht, dann melde dich, dann bist du genau richtig bei den Note-Tschauper. Wenn du noch kein Instrument hast oder spielen kannst, ist das kein Problem.

Ansprechperson: Susanne Scheidegger,

Tel. 079 644 16 32, info@note-tschauper.ch / www.note-tschauper.ch