Am Mittwoch trafen sich 17 ehemalige Dritt- bis Fünftklässler im Landgasthof Weisses Kreuz in Gippingen. Vor dem Gasthof begrüsste uns der Wirt Roger Oberthaler. Da es anfing zu regnen suchten alle einen Platz im Speisesaal aus und wählten das Menü und den passenden Döttinger Wein aus. Nach der Bestellung begann die Diskussion über die vergangene Zeit seit dem letzten Klassentreffen im Sänneloch. Da auch Klassenkameradinnen teilnahmen die seit längerer Zeit nicht mehr am Treffen dabei waren, gab viel zu erzählen und die Erinnerungen und über Geschehnisse zu berichten. Vor dem Mittagessen informierte uns Werner Koller über unsere Klassenkameradinnen und Kameraden die sich entschuldigt haben aus gesundheitlichen oder Ferien nicht teilnehmen konnten. Nach dem feinen Mittagessen und Dessert gab es noch ein Klassenfoto. Ein Spaziergang an Stausee konnten wir nicht vornehmen wegen dem Regenwetter. Die gemütlichen Stunden konnten noch alle geniessen bevor die Rückreise mit dem Auto oder Postauto nach Döttingen fuhren. Wie freuen uns, auf das nächste Klassentreffen das am

12. oder 19. September 2018 im Baselbiet stattfindet, das Lisa Lang-Bugmann organisiert.



Walter Bugmann-Knech