(Claudia Speiser) In der reformierten Kirchgemeinde Möhlin sind zurzeit 19 junge Menschen auf dem Weg durch ihre Konfirmandenzeit. Sie werden im nächsten Jahr am 25. März konfirmiert. Als Auftakt des Unterrichtes haben sie gemeinsam mit Pfarrerin Claudia Speiser in Interlaken vom 22.-24. September ein tolles Wochenende zum Thema Identität verbracht.

Mit 2 Kurzfilmen, dem Song „Mensch“ von Herbert Grönemeyer und dem Herstellen von Masken haben sie über die Einzigartigkeit des Menschen, das Fremd- und Selbstbild und das Vertrauen in sich, die Mitmenschen und Gott diskutiert. Beim mutigen Erklimmen von hohen Bäumen im Seilpark Interlaken und bei einer Wanderung durch die Dunkelheit mit Fackeln konnten sie hautnah erleben, was es heisst mutig zu sein und kleine Herausforderungen in der Gruppe anzupacken.

Als Abschluss haben wurde die Seeluft und die schöne Bergwelt bei einer Fahrt über den Brienzersee genossen. Das sonnige Wetter hat viel zur guten Stimmung des gelungenen Wochenendes beigetragen. Am 29. Oktober werden die Jugendlichen in einem bunten Gottesdienst in der Kirche von ihren Erlebnissen berichten.