Alle Klassen der Schule Spreitenbach besuchen in diesen Tagen eine Vorstellung im THiK in Baden. Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert.

«Das Stück hat mir sehr gut gefallen», erklärt ein Erstklässler nach dem Theaterbesuch. «Es war lustig, und wir mussten oft lachen.» Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen berichtet er über das Erlebte, gemeinsam spielen sie einzelne Szenen und Rollen aus dem Stück nach. Im THiK hat das Theater Katerland soeben ihr Erfolgsprogramm «Neue Mama gesucht» gezeigt und viel Applaus von den Kindern bekommen. 1500 Kinder und Jugendliche – vom Kindergarten bis und mit 9. Klasse – fahren mit dem Bus nach Baden und besuchen im Theater im Kornhaus (THiK) unterschiedliche und stufengerechte Vorstellungen. Für die Jüngsten zeigten die beiden Schauspielerinnen und der Schauspieler das Theater vom kleinen Mädchen Sofie, das seine Mutter gegen eine neue Mama eintauscht. Bald merkt das Kind, dass das nicht nur toll ist, auch wenn man alles bekommt, was man sich wünscht. Der bekannte Beatboxer Nino G. riss die älteren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit seinen Beats am nächsten Tag mit, währenddem die Schauspieler Clo Bisaz und Thomy Truttmann mit „Nik & Schmutz“ ein Stück für die 4. und 5. Klassen spielten und das Vorstadttheater Basel mit seiner Produktion «Grosser Bruder» die 6. und 7. Klassen begeisterte.

Alle Kinder und Jugendlichen aus Spreitenbach zeitlich gestaffelt ins Theater zu transportieren, war auch logistisch eine grosse Aufgabe. «Uns ist es wichtig, dass Kultur nicht nur in Aulas und Schulzimmern stattfindet. Der Besuch in einem richtigen Theater ist für die Kinder eindrucksvoll und nachhaltig», meinen Rachel Bischof, Simone Eichenberger und Christina Lienberger, Kulturverantwortliche an der Schule Spreitenbach. «Dank einem zusätzlichen Einsatz der RVBW und dem Team des THiK hat alles reibungslos geklappt.» Finanziell ermöglicht haben diesen Kulturbesuch die Ortsbürger Spreitenbach mit ihrem «Kulturbatzen« sowie der Kanton Aargau mit der Fachstelle „Kultur macht Schule“. Seit einigen Jahren erhalten sämtliche Spreitenbacher Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer Kulturwoche die Gelegenheit, einmal pro Jahr eine kulturelle Veranstaltung zu besuchen. Wer in die zufriedenen Gesichter der Schülerinnen und Schüler sieht, merkt: der Aufwand hat sich gelohnt.

