Wie jedes Jahr im Oktober hat der Judo Cub Bad Zurzach auch diesmal wieder seine Judo-Night durchgeführt. Die Begeisterung war gross.

Die "alten Hasen" hatten schnell ihre Schlafsäcke im Dojo verstaut und rannten schon hinauf, um Trampolin und Co. nach vorne zu holen. Die Judokas konnten kaum warten, bis Marvin Kingsley die Spiele als eröffnet erklärte. Zur Unterstützung "des wilden Haufens" hatte er Rahel von Ah und Mike Nussbaumer (Assistentstrainer) an seine Seite geholt, damit alles auch einigermassen geordnet von statten gehen kann. Gerannt, geschoben, gebaut und gespannt auf den Startschuss - niemand hatte die Zeit im Hinterkopf, Hauptsache Spielen ist angesagt. Die Highlights waren natürlich das grosse Trampolin - das darf ja schon gar nicht mehr fehlen. Und Burgball wurde bis zum "geht nicht mehr" gespielt. Gegen 23.30h war die stürmische Bande doch etwas ruhiger geworden. Auch wenn Murren durch die Reihen ging, musste doch aufgeräumt werden und die Judokas zogen sich langsam ins Dojo zurück. Kaum die Abendtoilette gemacht, wurde der beste Schlafplatz auf der Tatami (Mattenfeld) gesucht, damit man noch einen Film zusammen anschauen konnte. Hatte der Leiter doch im Hinterkopf, dass seine Schützlinge eine Stunde länger schlafen konnten - Zeitumstellung sei Dank. Bald einmal aber waren die Augen doch etwas schwer geworden und kurz nach dem 1. Film waren schon einige Kids im Land der Träume zu finden. Morgens ab 9.00 wurde noch ausgiebig "zmörgelet" und hitzig über den gestrigen Abend diskutiert.

Mit Sicherheit kann jetzt schon fürs nächste Jahr gesagt werden: Auf in die Judo-Night! Ein grosses Dankeschön gilt den Organisatoren und Helfern, sowie den Eltern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in den Judo Club!

Für einige Judokas war noch Arbeit angesagt: steht doch das 10 jährige Jubiläum vom Judo Club Bad Zurzach vor der Tür. Das OK Team gab den Startschuss fürs Organisieren des Jubiläums vom 3.11.2018 im Gemeindezentrum. Schon früh muss geplant und organisiert werden, damit dies ein unvergesslicher Tag werden wird. Mit viel Elan und noch mehr Ideen, versammelten sich daher Anna Lena Koch, Mike Nussbaumer, Andres Keller, Dante Holenstein, Philipp Bissegger und Marvin Kingsley. Markiert euch diesen Tag schon jetzt in eure Agenda ganz rot und fett. Es werden am 3.11..2018 einige Leckerbissen präsentiert und serviert.

Wer Näheres über Judo erfahren möchte, kann sich auf der Homepage www.jcbz.ch informieren oder direkt Kontakt mit Herr Marvin Kingsley (Tel. 078 876 33 16) oder Frau Rahel Kingsley (Tel. 079 578 35 87) aufnehmen.

Rahel Kingsley