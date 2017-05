Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen des katholischen Religionsunterrichtes auf dem Neumarkt in Brugg und bei der Migros in Windisch Lebensmittel zu Gunsten Cartons du Coeur sammeln. Cartons du Coeur ist eine Organisation, die Lebensmittelpakete unbürokratisch und unkompliziert an Bedürftige Familien und Einzelpersonen im Aargau verteilt. Diese Arbeit wollen wir unterstützen und hoffen auf viele Lebensmittel die an unserem Stand zwischen 9 und 16 Uhr abgegeben werden. Einkaufszettel mit den benötigten Lebensmitteln erhalten Sie an unserem Stand. Kommen Sie auch vorbei?

Iris Bäriswyl und Judith Näf