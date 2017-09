Eigentlich ist es ja ein Sachgeschäft, es geht ums Geld. Und trotzdem bin ich emotional betroffen. Ich arbeite als Lehrer an der Sekundarschule. In den letzten Jahren wurde mir vor Augen geführt, wie man in der Bildung sparen kann: circa 30% in der Sekundarstufe. Das hat einschneidende Folgen, gerade in einer Zeit, in der so viel umgestellt wird und mehr Ressourcen vorhanden sein sollten. So werden wir mit Verzögerung ausgebildet und die Integration, um die Schule erfolgreich betreiben zu können, fehlt. Immer noch habe ich den Eindruck, dass diese Schule mehr separiert als integriert. Dann sind alle Versprechungen gebrochen worden, so dass mein Glaube an Zahlen und Zusagen doch etwas geschwunden ist, was den Regierungsrat angeht. So geht es mir nun auch mit den Zahlen, die sie nun veröffentlichen, was wir hier sparen könnten. Nach ihren Zahlen sind etwa 20% gefährdet, die Schule zu wechseln, falls der Elternbeitrag gestrichen wird (nachzulesen im Internet beim Landratsdepartement). Diese 20% können laut ihren Aussagen problemlos in bestehenden Klassen der Schulen integriert werden und einzig in der Primarstufe braucht es gelegentlich an mehr Bedarf. Kein Wort darüber, dass ein erheblicher Teil dieser Schüler starke Probleme hat und darum überhaupt in eine Privatschule geht, also einen erhöhten Betreuungsaufwand und Unterstützungsaufwand in der Schule benötigt. Kein Wort darüber, dass wenn circa 300 Schüler wieder in die öffentliche Schule gehen neue Turnhallen, Küchen und neue Werkstätten für das Werken gebaut werden müssen, weil diese Schüler einfach keinen Platz mehr haben. Es reicht so angelogen zu werden am Stück. Es genügt. Im Alltag möchten wir Pädagogen gute Arbeit abliefern und uns werden zunehmend die Hände gebunden. Dieses Sparpaket wird mehrere Millionen Mehrkosten generieren, die wahrscheinlich genau wieder in der Bildung eingespart werden. Eine Fantasie von mir und von Lehrerkollegen. Prüfen Sie nach, wo in der Schule gespart wurde und was man gesagt hat. Mir wurde gesagt, wenn ich Stellenprozent verliere, kann ich mich in der Primarschule anstellen lassen, was nicht wahr ist, die Primarschule hat mich nicht angestellt. Es liegt nicht daran, dass ich zu wenig qualifiziert bin. Die Primarschule möchte eher niemanden mit so hohem Lohn anstellen, der die gleiche Arbeit wie die Anderen verrichtet. So sind von den circa 200 Mitarbeitern der Sekundarstufe in der Reduktion vier auf drei Jahre praktisch niemand in der Primarschule untergekommen. Eine dicke Lüge bei einer Massenentlassung. Und jetzt die nächste dicke Lüge. Man könne Geld sparen mit dieser Massnahme. Dahinter steht doch ein bisschen der Wahn, dass die Volksschule alles kann. Ja, woher kommt denn dieser Wahn? Ich weiss es auch nicht. Im Moment steht eine Ausbildung für uns Lehrpersonen an: eine Schule für alle. Was für eine Selbstherrlichkeit. Niemals würde ich es wagen zu sagen, dass eine Schulform für alle gelten soll, genauso wenig wie eine Kirche für alle. Das ist sehr anmassend und völlig daneben. Mit solchen Strukturen schafft man eine Zweiklassengesellschaft. Ist dies das heimliche Ziel, eine Zweiklassengesellschaft? Dass alle Eltern, die sich die Privatschule nicht mehr leisten können ihre Kindern dies nicht mehr ermöglichen können und nur noch reiche Eltern ihre Kinder in Privatschulen schicken können, damit man das Gesindel endlich los ist an den Privatschulen? Ist das das Ziel? Ich weiss es nicht, man müsste die Regierungsrätinnen und Regierungsräte fragen, die dies verabschiedet haben und vielleicht auch die Leute die finden, dass man so Geld sparen kann. Ich hätte einen Tipp. Schafft doch die Schule ganz ab und gebt den SchülerInnen CDs und Speicherchips, stellt das ganze Schulwissen in das Internet, sagt den Eltern, dass sie die Kinder von den Computer setzen sollen und in zehn Jahren können sie etwa ähnlich viel wie jetzt. Wenn man den Unkenrufen, die die Landräte so während ihren Debatten von sich geben, Glauben schenken kann. Ich bitte Sie, kritisch nachzudenken. Und bloss weil ein SVP-Politiker sagt, die Anderen seien Lügner, könnte es vielleicht sein, dass der, der Lügner schimpft, selber Lügner ist? Wer weiss es. Ich empfehle Ihnen ein klares Nein zur Abstimmung über die Abschaffung der Privatschulbeiträge, um die öffentliche Schule zu schützen. Danke.