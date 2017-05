Marianne Borer lebt schon seit einigen Jahren in Hessigkofen. Diesen Winter ist sie mit ihrem neuen Programm ‚Marianna’s Best‘, einem Arrangement aus 30 Jahren als Musikerin und Performerin, auf Tournée (so etwa im Rahmen des Kreuz-Kulturprogramms in Solothurn). Mascha Dimitri hat sie dabei beratend unterstützt.

Warum nicht auch für die HessigkoferInnen im Dorf, hat sich der Verein Hessigkofen gefragt und zu einem kleinen Hauskonzert mit Marianne eingeladen. So kam es, dass einige interessierte NachbarInnen und Bekannte sich bei Marianne zuhause begeistern liessen vom Gesang, vom Witz, von der Musik mit verschiedenen Instrumenten, von der ganzen vielseitigen Performance. Und wie es sich bei einem Dorfanlass gehört, liessen sie anschliessend bei einem kleinen Apero den Abend nachklingen.