Am 22. April 2017 verteilte der Verein Tagesfamilien Kanton Solothurn am Markt in der Stadt Solothurn Malvorlagen zum Thema Sommer. Dies war zugleich der Auftakt des Malwettbewerbs anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Vereins, welcher sich für die Kinderbetreuung bei Tagesfamilien im Kanton einsetzt.

Die Kinder freuten sich über die Malvorlage. Entsprechend waren die rund 1000 Stück rasch verteilt. Die Malvorlage kann auf der Homepage des VTSO unter www.tagesfamilien-so.ch heruntergeladen werden. Dort finden Sie auch die Bedingungen zum Malwettbewerb. Die Bilder können bis am 1. Juni 2017 bei der Geschäftsstelle eingereicht werden.

Weitere Bilder zum Markstand sowie ein umfassender Bericht ist auf dem VTSO-Blog aufgeschaltet.

Der VTSO dank seinen Sponsoren, welche den Malwettbewerb ermöglicht haben von Herzen.