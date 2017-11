Beim Schreiben einer Hausarbeit geht es nicht nur um das bloße Generieren von hochqualitativem Text: Fußnoten müssen gesetzt und in Bezug auf die Argumentationstechnik gewinnbringend in den Text integriert werden. Auch die Recherche ist ein Grundbaustein bei der Erstellung einer hochwertigen Hausarbeit, der in puncto Zeitaufwand keinesfalls unterschätzt werden sollte. Eine gute Hausarbeit fußt auf einer guten und umfassenden Literaturrecherche, die das Thema aus aktueller, forschungswissenschaftlicher Perspektive umfassend beleuchtet und belegt. Die Breite des Anforderungsbereichs beim Erstellen einer Hausarbeit und die Vielzahl an Arbeitsschritten, die notwendig ist, um die Arbeit gemäß den hohen wissenschaftlichen Ansprüchen im Fachbereich der Universität oder Fachhochschule einzureichen, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.



Insbesondere Studierende in den ersten Semestern sind mit der Erstellung einer hochwertigen, fachlich korrekten Hausarbeit oft überfordert. Hinzu kommen Unklarheiten und Fragen, die zu klären bzw. zu beantworten nicht immer in vollem Umfang möglich ist. In diesen Situationen kann es sinnvoll sein, die Dienstleistungen eines Ghostwriters in Anspruch zu nehmen, der wissenschaftliche Kriterien beim Erstellen einer Hausarbeit berücksichtigt und inhaltlich-fachlich über das nötige Wissen verfügt, um die inhaltliche Leistung einer wissenschaftlichen Arbeit maßgeblich aufzuwerten. Business-and-science.de bietet Studierenden die Vermittlung von Ghostwritern, mit deren Unterstützung das fristgerechte, hochwertige Erstellen einer Hausarbeit kein Problem mehr darstellt.







Termintreue Lieferung inklusive Lektorat und Plagiatsprüfung



Die Zusammenarbeit mit einem professionellen Ghostwriter garantiert, dass die Fertigstellung der Arbeit fristgerecht geschieht. Selbst im Krankheitsfall eines Schreibers kann business-and-science.de seinen Kunden garantieren, dass ein versierter Akademiker als Vertretungskraft einspringt und die Erstellung und Weiterentwicklung der Hausarbeit übernimmt. Business-and-science.de arbeitet ausschließlich mit Ghostwritern zusammen, die über einen Hochschulabschluss verfügen. Viele unter ihnen haben promoviert. Das Ghostwriting umfasst eine ausführliche Literaturrecherche, die Texterstellung sowie ein Lektorat und die Plagiatsprüfung inkl. inhaltlicher Qualitätssicherung.







Unterstützung nach Bedarf: Vom Ghostwriting bis zum individuellen Coaching



Business-and-science.de bietet maßgeschneiderte Lösungen für alle, die beim Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten und Hausarbeiten Unterstützung benötigen. Dabei steht es den Studierenden frei, ob sie die Erstellung der Arbeit komplett in fremde Hände geben oder aber nur Teile des Schreibens auslagern und in den Erstellungsprozess der Arbeit involviert bleiben. Letzteres ist die in der Regel vorzuziehen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass Ideen und Vorstellungen der Studierenden aktiv mit einbezogen und eingearbeitet werden können. Auch das Absprechen individueller Vorgaben, die zum Beispiel vom Institut oder Fachbereich gestellt werden, können auf diese Weise kommuniziert werden.



Die Kommunikation mit den Ghostwritern ist – das garantiert business-and-science.de seinen Kunden – zu jedem Zeitpunkt direkt und anonym. Die Auftraggeber können nach Wunsch auch Einzelleistungen, wie zum Beispiel die Literaturrecherche oder das Lektorat in Anspruch nehmen.







So funktioniert die Auftragsabwicklung



Die Auftragsabwicklung zur Erstellung einer Hausarbeit ist vierschrittig: Nach einer 10 prozentigen Anzahlung des Auftragswertes beginnt der Ghostwriter mit der Erstellung der Arbeit. Er liefert den Auftraggebern einen Gliederungsvorschlag, bei dem bereits erste Änderungswünsche des Auftraggebers umgesetzt und eingearbeitet werden können.



Je nach Umfang der Arbeit schließt sich eine bzw. schließen sich mehrere Teillieferungen an, die jeweils mit einer Überweisung durch den Auftraggeber verbunden sind. Der Auftrag wird mit der Endlieferung abgeschlossen und im Folgenden durch das Qualitätssicherungsteam auf sprachliche und inhaltliche Korrektheit überprüft.







Preise Ghostwriting und Coaching



Die Preise für die Dienstleistungen von business-and-science.de sind nicht pauschal festsetzbar. Grundsätzlich gilt: Je nach Thema und individuellem Rechercheaufwand beginnen die Preise für das Ghostwriting ab 62 Euro pro Seite. Ein individuelles Coaching für das Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten kann ab 72 Euro pro Stunde gebucht werden.