Sonntagsmatinée: Pamplona Grup am Sonntag 18. Juni 2017 um 11 Uhr in der Arena der Bezirksschule Möhlin.

Pamplona Grup sind acht junge Musiker mit einem Faible für Tanzbeine, leichten Wahnsinn und Musik aus dem wilden Osten. Altbekanntes in neuem Gewand mischt sich unter ofenfrische Eigenkompositionen, eine Prise Melancholie würzt die pure Lebensfreude - und aus Tanzfreudigen werden Tanzwütige. Aber auch Liebhabern der Kontemplation kocht die Grup mit feinen Arrangements, vielfältigen Klangfarben und expressiven Soloeinlagen ein Süppchen mit Schmackes. Alles in allem quasi eine basisdemokratische Sowjetunion in Tönen.