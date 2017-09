Mit viel Selbstvertrauen gegen den FC Arisdorf

FC Frenkendorf 4. L - FC Arisdorf 4.L 4 : 1 ( 3 : 1 )

Ein wichtiges Spiel für den FC Frenkendorf, weil es sich bei diesem Heimspiel zeigen wird, ob man weiterhin um die Spitze in der Tabelle spielen wird. Das Trainer Team Ivan Palesko, Angelo und Rui Manuel Cardoso hatten die Mannschaft im Training auf das Spiel gut vorbereitet. Mit einem 4 : 0 Sieg in Sissach kehrte man letzte Woche heim. Jetzt also das Heimspiel auf dem Kittler, wo so einige Zuschauer auf dieses Spiel sehr gespannt waren. Und so verlief die 1. Halbzeit: Beide Mannschaften tasteten sich gegenseitig ab. In der 30. Minute das 1 : 0 für den FC Frenkendorf. Ein Weitschuss ging direkt ins Tor von den Gästen. Und in der 35. Minute rote Karte für den Frenkendörfer Goalie. Jetzt standen nur noch 10 Mann von Frenkendorf auf dem Platz. Und so fiel dann auch der Ausgleich der Gäste in der 37. Minute. Trotz 1 Mann weniger, dann auch einen Spieler als Goalie. Die Mannschaft vom FC Frenkendorf kämpfte jetzt um jeden Ball. Viele Corner hinter einander für die Heimmannschaft, so dann in der 41. Minute das 2 : 1 und in der 43. Minute ein Freistoss für Frenkendorf, was das 3 : 1 ergab. So ging man in die Pause. In der zweiten Halbzeit weiterhin mehr die Aktivität im Spiel von der Heim-Mannschaft. Der frisch eingewechselte Spieler Schnyder vom FC F konnte sogar in der 88. Minute für Frenkendorf zum 4 : 1 verwerten. Ein Sieg, der dank der guten Mannschaftsleistung möglich war.