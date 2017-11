Der Bilderbuch-Koffer des Raiffi-Bilderbuch-Prieses Möhlin ist wieder unterwegs

6 Bilderbücher wurden von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus dem Bibliotheksteam und der EK-Lehrerin Ursula Roth aus einer grossen Anzahl von Neuerscheinungen auf dem Bilderbuchmarkt, ausgewählt. Bei der Vorauswahl flossen auch die Ansprüche der Kindergärten an ein gutes Bilderbuch in die Entscheidung ein, so Andrea Fischler, die Leiterin der Bibliothek.

Jeweils sechs Wochen hat nun jeder Kindergarten und die EK-Klassen Zeit die 6sechs Bilderbücher anzusehen, vorzulesen und anschliessend zu bewerten, bevor der Koffer mit den Büchern weitergegeben wird. Im Ganzen sind fünf Koffer im Umlauf, ein sechster steht in der Bibliothek und kann ebenfalls von interessierten Eltern ausgeliehen werden. Selbstverständlich dürfen auch sie mitbewerten.

Bis Ende Mai kann noch mitbewertet werden, dann wird der Gewinner des Raiffi-Bilderbuchpreis Möhlin ermittelt und am grossen Abschlussfest im Juni 2018 bekannt gegeben.