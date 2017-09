Michèle Wittlin aus Liestal holt sich zum vierten Mal hintereinander den Sieg. In Obwalden an der O-Tour gewinnt sie das Rennen Start - Ziel mit einem Vorsprung von 10 Minuten auf die Zweitklassierte, in einer Zeit von 2:38' Herzliche Gratulation! Wir wünschen ihr viel Glück für den kommenden Sonntag, wo sie sich an einem UCI Rennen in Frankreich für die Marathon Weltmeisterschaft 2018 qualifizieren will.