Die Naturfreunde Oberfreiamt wollten es genauer Wissen und pilgerten bei schönstem Wetter nach Schwyz. Auf dem Hauptplatz empfing uns ein Stadtführer vor dem bemalten Rathaus mit dem bekannten Bild der Schlacht von Morgarten im Jahre 1315. Dahinter ragten die zwei Mythen majestätisch aus der Altstadt heraus. An Samstagen ist das Zentrum der Stadt ein beliebter Marktplatz.

Nach kurzer geschichtlicher Einführung ging der Bummel durch enge, leider noch von Autos befahrene Strassen. Dabei trafen wir auf alte, wunderschöne Herrenhäuser aus dem Ende des 16.Jahrhunderts. Zwanzig Herrenhäuser gibt es in Schwyz, die meisten sind heute in Privatbesitz. Diese Häuser hatten einen eigenen Brunnen, denn Wasser im Haus war im Mittelalter ein Privileg der Obrigkeit. Ein besonders schönes Haus ist das Ital-Reding-Haus, das besonders auffällt durch seine Höhe, den beiden Türmchen und den symmetrischen Dachgauben.

Doch es gibt auch die Häuser der armen Leute“. Das 1287 gebaute Holzhaus „Bethlehem“ konnten wir gar kurz von innen anschauen. Alles ist klein gehalten, die Decken sind tief, die Böden schräg. Das wohlklingende Wort „Bethlehem“ ist abgeleitet von Bettelhaus. Vieles ist noch im Originalzustand.

Die wegen ihrer imposanten Grösse nicht übersehbare Kirche St. Martin wurde aus Kapazitäts-gründen mehrmals erweitert und einmal neu aufgebaut, weil diese im 11.Jahrhundert einem schweren Erdbeben zum Opfer fiel.

Im Bundesbriefmuseum angekommen ging es um unsere Eingangsfrage: Schwyz, die Geburtsstätte von Helvetia? Der Bundesbrief von 1291 geriet fast 500 Jahre in Vergessenheit bevor er 1724 in einem Archiv wiederentdeckt wurde. 1889 erklärt der Bundesrat den Brief zur Gründungsurkunde der Schweiz. Erst in den 1970-er Jahren wurde wissenschaftlich belegt dass es sich um „keine“ Gründungsurkunde handelt, wird aber bis heute als diese angesehen. Der Bundesbrief stellte eines von vielen Dokumenten dar, der die Vereinbarungen zwischen Ständen mit ihren Rechten und Pflichten belegten.



Hans Kaufmann