Die Verkleinerung der Schulpflege von sieben auf fünf Mitglieder wurde von Gemeinderat und Schulpflege gebilligt und vom Einwohnerrat genehmigt. Die Volksabstimmung erfolgt am 21. Mai. Die Kürzungen der Entschädigung waren ebenfalls von Gemeinderat und Schulpflege gemeinsam besprochen und im Konsens festgelegt worden. Dementsprechend lautete der Antrag des Gemeinderates an den Einwohnerrat. So weit so gut. Der Antrag aber aus dem Rat, für das 30%-Pensum des Präsidenten die vorgeschlagene Entschädigung zusätzlich noch um ein ganzes Drittel zu kürzen und für die 15%-Pensen der vier Mitglieder zusätzlich noch um 20%, diese „Lösung“ war weder mit den Betroffenen besprochen noch mit dem tatsächlichen Arbeitsumfang abgeglichen. Dennoch hat sie der Einwohnerrat angenommen. Ein solches Vorgehen zeugt nicht von sorgfältigem Stil in Demokratie und Umgang mit Menschen. – Unterschreiben Sie das Referendum gegen diesen Beschluss: am Freitagabend 17 – 20 Uhr und am Samstag 10 – 16 Uhr an der Landstrasse Wettingen, Nähe Migros.

Bericht von Marie Louise Reinert