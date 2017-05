Derendingen realisiert für CHF 36‘500‘000 ein neues Mehrzweckgebäude, damit die Gemeinde für die Zukunft gewappnet ist.

Anfang Juni 2017 beginnen die Bauarbeiten. Als erste Massnahme müssen zuerst diverse Gebäude rückgebaut werden. Das neue Mehrzweckgebäude soll im Frühling 2020 bezugsbereit sein. Realisiert wird ein Neubau, welcher unter anderem vier Klassenzimmer, einen Kindergarten, eine Aula, eine Dreifachturnhalle mit Bühne, ein Foyer sowie einen Verwaltungstrakt beinhaltet. Dazu wird eine neue Einstellhalle mit 62 Parkplätzen gebaut.

Durch die stetige Zunahme der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren gab es Bedarf an neuen Räumlichkeiten. Seit 2010 ist das Projekt in Planung.